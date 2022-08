Calciomercato Milan – Onyedika soltanto se parte Bakayoko: il punto

Raphael Onyedika è un obiettivo di calciomercato del Milan per la mediana. Il Diavolo tratta con il Midtjylland. Ma deve uscire il francese

Daniele Triolo

Raphael Onyedika, classe 2001, è l'obiettivo prioritario di calciomercato del Milan per rinforzare il centrocampo. Lo ha scritto 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Paolo Maldini e Frederic Massara, direttore tecnico e direttore sportivo del club di Via Aldo Rossi, proveranno a chiudere con i danesi del Midtjylland, proprietari del suo cartellino, l'operazione in entrata per regalare al tecnico Stefano Pioli un'alternativa ai centrocampisti titolari Sandro Tonali e Ismaël Bennacer.

Calciomercato Milan: Onyedika in, Bakayoko out?

Il dialogo per Onyedika, sotto contratto con il suo attuale club fino al 30 giugno 2026, procede ma, ha sottolineato la 'rosea', occorre trovare un'intesa tra le parti che, ad oggi, ancora non c'è. Il Midtjylland si aspetta di incassare 8-9 milioni di euro dalla cessione del suo gioiello; il Diavolo, invece, non sembra voler andare oltre quota 5-6 milioni di euro. Milan, che, inoltre, aspetta anche sviluppi importanti su un'operazione in uscita, quella di Tiémoué Bakayoko.

Per 'La Gazzetta dello Sport', infatti, la condizione necessaria affinché Onyedika possa vestire la maglia rossonera è la partenza dell'ex centrocampista di Chelsea, Monaco e Napoli. Bakayoko, classe 1994, è attualmente in prestito al Milan dai londinesi. Al raggiungimento di determinate condizioni, inoltre, il club meneghino sarebbe obbligato a riscattarne il cartellino. Per questo motivo, visto che non rientra nei piani di mister Pioli, si cerca di trovargli una nuova sistemazione. Milan, duello di mercato con la Juve per un top player di Premier League >>>