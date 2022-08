Calciomercato Milan – Onyedika, talento low cost per sostituire Kessié

Raphael Onyedika è l'obiettivo di calciomercato principale del Milan per il centrocampo. Classe 2001, gioca in Danimarca: le ultime news

Il Milan ha investito gran parte del suo budget estivo (35 milioni di euro bonus inclusi) per acquistare Charles De Ketelaere, il trequartista che promette di far fare il salto di qualità alla squadra rossonera. Pertanto i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara, come confermato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, dovranno concludere le operazioni in entrata che mancano per completare la rosa con la formula del prestito o senza svenarsi troppo.