Calciomercato Milan – Okafor, c’è la svolta: ecco la decisione del giocatore

L'estate che verrà sarà veramente calda per il Milan. I rossoneri, al termine di questa stagione, dovranno intervenire per rinforzare la propria rosa che nel corso del campionato sta mostrando qualche lacuna di troppo. Inoltre ci sarà da fare i conti anche con il futuro di Leao, il quale potrebbe lasciare il Diavolo a giugno se non riuscirà a trovare un accordo per il rinnovo. Proprio per questo motivo, il Milan avrebbe individuato già da diverso tempo in Noah Okafor il sostituto del portoghese. E proprio sull'attaccante del Salisburgo arrivano delle grandi novità.