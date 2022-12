Calciomercato Milan – Per il futuro salgono le quotazioni di Okafor

Con l'addio molto probabile di ZlatanIbrahimovic a fine stagione e un Olivier Giroud che comunque non è più un ragazzino, il Milan comincia a guardarsi intorno per cercare qualche attaccante giovane. Probabilmente nella sessione di calciomercato invernale non arriverà nessuno, ma per giugno ancora sono aperte tutte le porte. Tra i tanti nomi che si sono fatti per rimpolpare l'attacco rossonero c'è anche quello di Noah Okafor. Lo svizzero, in forza al Salisburgo è molto duttile e può ricoprire tutte le zone del reparto avanzato. Inoltre è molto forte fisicamente, il che lo rende parecchio difficile da spostare.