Calciomercato Milan – Roma interessata ad Okafor: ecco la situazione

Tutti vogliono Okafor: dati sul giocatore

Okafor è un giocatore che ha destato l'interesse di diverse squadre. La sua giovane età e la grande corsa di cui è dotato potrebbero rappresentare una seria minaccia per gli avversari che dovranno marcarlo. Il classe 2000 è cresciuto al Basilea e il 31 gennaio 2020 è stato ufficializzato il suo trasferimento per 11 milioni al Salisburgo, dove ha realizzato 33 gol in 99 gare disputate. Milan, in rialzo le quotazioni di un bomber >>>