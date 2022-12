Calciomercato Milan – Attacco, se parte Leao assalto ad Okafor

Diavolo su Okafor, avversario in Champions

Okafor, infatti, piace molto al Diavolo. È un profilo 'da Milan' per carta d'identità, caratteristiche e stipendio. Non è, però, un centravanti come Olivier Giroud o Zlatan Ibrahimovic. Per modo di giocare, è più una seconda punta, un esterno offensivo d'attacco che parte da sinistra. Ideale, per il 4-2-3-1 rossonero.