Calciomercato Milan – L’attacco dipende dall’Europa: Okafor il preferito

Il Milan dovrà rivedere il suo attacco: con Ibra e Giroud in avanti con l'età e senza alternative, i rossoneri dovranno investire sul bomber del futuro. Il Milan potrebbe andare alla ricerca del prossimo bomber. Una scelta per il futuro: tra i primi candidati ci sarebbe Noah Okafor del Salisburgo. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Milan, l'attaccante dipende dalla Champions League

Con Ibrahimovic, si legge, che potrebbe essere vicino all'addio del calcio giocato, l'incognita Origi e Rebic incerto, per la prossima stagione, al Milan occorre un nuovo centravanti. Determinante per il budget l'esito della corsa europea: in caso di qualificazione ai quarti e una Serie A chiusa nelle prime 4 posizioni, i rossoneri potrebbero avere un budget magiore per la prossima estate. Nella lista della dirigenza del Milan, in cima, ci sarebbe Noah Okafor, attaccante del Salisburgo che ha colpito i rossoneri durante i gironi della Champions League.