Calciomercato Milan – Diavolo su Okafor: è il centravanti del futuro

Il Milan, per il calciomercato estivo 2023, sta puntando Noah Okafor, attaccante svizzero del RB Salisburgo valutato 35 milioni di euro

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Noah Okafor, possibile colpo di calciomercato del Milan per l'estate 2023. Questo perché nell'agenda dei dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, c'è l'obiettivo di acquistare un centravanti per la stagione 2023-2024 e il nome di Okafor sembrerebbe essere quello più caldo sul taccuino del management del club di Via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan: rossoneri su Okafor per la prossima stagione — Su Okafor il Milan dovrà muoversi d'anticipo se davvero vorrà acquistarlo nel calciomercato estivo 2023, visto che la concorrenza è tanta. D'altronde, un nuovo numero 9 al Diavolo servirà davvero, visto che, ha commentato la 'rosea', è ragionevole non considerare più Zlatan Ibrahimović ("Continuasse giocare non stupirebbe nessuno ma è molto difficile che possa farlo nel Milan", scrive il massimo quotidiano sportivo nazionale sullo svedese).

Oltretutto, sebbene sembri una formalità il rinnovo del contratto di Olivier Giroud, bisogna considerare come, il prossimo settembre, il centravanti francese compirà 37 anni. Per il resto, il Milan ha a disposizione Ante Rebić che si adatta in quel ruolo, Divock Origi che finora non ha espresso le sue qualità e Marko Lazetić, talento 18enne visto, fin qui, appena per 7' in Prima Squadra.

Okafor ha colpito il Milan e può dunque rappresentare l'innesto ideale nel prossimo calciomercato estivo. Piace per età, tecnica e prospettive. Meno, però, per il costo del cartellino, nonostante il contratto dello svizzero, classe 2000, con il RB Salisburgo scadrà il 30 giugno 2024. È valutato oltre 35 milioni di euro: l'interessamento dei club della Premier League ha fatto lievitare il prezzo.

Senza considerare, poi, la potenziale vetrina dei Mondiali in Qatar. I due scogli per arrivare a Okafor, dunque, sono rappresentati dalla spesa in sé per sé e dalla concorrenza inglese. Le buone notizie, però, arrivano dai conti del club meneghino, ulteriormente migliorati nell'ultimo bilancio e destinati a migliorare ancora. Un investimento sul giovane e molto bravo Okafor vale la pena effettuarlo. Gli scatti di Gattuso e il tradimento di Giampaolo: quello che non sapete su Suso >>>