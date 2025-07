Calciomercato Milan, ok i test al ginocchio di Pubill. Cosa succede ora

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla situazione di Marc Pubill , classe 2003 , terzino destro di proprietà dell' Almería e obiettivo di calciomercato del Milan per questa sessione estiva. Il giocatore, ieri, ha svolto dei test a Barcellona - con l'ok dell'Almería e alla presenza di un medico di fiducia del Milan - per verificare le condizioni del ginocchio sinistro , operato nell'autunno 2023 .

Calciomercato Milan, la situazione di Pubill

Come si ricorderà, era saltato il passaggio di Pubill all'Atalanta, la scorsa stagione, proprio per questo motivo. I test svolti ieri per i rossoneri, ad ogni modo, ha sottolineato la 'rosea', hanno dato esito confortante. Questo, però, non vuol dire che l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare acquisteranno certamente Pubill. Il passaggio medico era di fondamentale importanza per approfondire il discorso.