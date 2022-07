Calciomercato Milan – Oggi il Diavolo vuole il sì per De Ketelaere

Oggi il Milan vuole sapere se Charles De Ketelaere, obiettivo del calciomercato estivo, potrà arrivare o meno alla corte di Stefano Pioli

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, per il quale oggi potrebbe essere il giorno buono al fine di un suo trasferimento in rossonero. Mercoledì scorso Paolo Maldini e Frederic Massara sono stati in Belgio per presentare l'offerta definitiva per il fantasista al Bruges: si tratta di 30 milioni di euro di parte fissa più un altro paio di bonus.

Secondo il quotidiano romano, oggi scadono le 48 ore 'concesse' dal Milan al Bruges per dare una risposta. Il cosiddetto 'redde rationem': si capirà, dunque, se De Ketelaere diventerà un nuovo calciatore del Milan in questa sessione estiva di calciomercato, oppure se i rossoneri dovranno cambiare obiettivo.

Calciomercato Milan, è dentro o fuori per De Ketelaere

Maldini e Massara, al rientro in Italia, erano ottimisti per una felice conclusione dell'affare. Al tavolo delle trattative, è vero, era rimasta ancora differenza tra domanda e offerta. Ma non così sostanziosa. I dirigenti del Milan, però, hanno spiegato a quelli del Bruges che la proposta del Diavolo è quella e come siano strettissimi i margini per un ulteriore rilancio.

Il Bruges, secondo il 'CorSport', non ha detto di sì. Ma non ha eretto un muro. Insomma, ha mostrato disponibilità a trovare un punto d'intesa con il Milan. Che, dal canto suo, si sente forte dell'accordo già trovato con De Ketelaere (contratto di cinque anni da 2,5 milioni di euro a stagione bonus inclusi). Anche se occorre ancora sistemare qualcosa sulle commissioni.

Il 'no' del giocatore al Leeds United, che aveva offerto al Bruges ben 37 milioni di euro, è arrivato nei giorni scorsi. Siamo, dunque, nei minuti finali della partita. Il Milan non andrà oltre questo fine settimana. Se non otterrà un via libera, come detto, cambierà obiettivo, andando su Hakim Ziyech del Chelsea. Con il quale, comunque, andrebbe sciolto il 'nodo ingaggio' (guadagna 6 milioni di euro netti a stagione). Milan, le idee di mercato di Maldini e Massara per difesa e mediana >>>