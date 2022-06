Calciomercato Milan – Offerto Ziyech: ostacoli ingaggio e Decreto Crescita

Il Milan cerca rinforzi sulla propria trequarti: offerto Hakim Ziyech del Chelsea, ma ci sono i nodi formula, ingaggio e Decreto Crescita . Procediamo per gradi. L'unico modo per portare a termine la trattativa, al momento, è lavorare ad un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto . Il Chelsea spinge proprio per l'obbligo al verificarsi di determinate condizioni, i rossoneri vorrebbero un diritto per non essere vincolati. C'è poi l'ostacolo ingaggio , che al momento è quello che frena la trattativa. Come scrive il 'Corriere della Sera', non ci sarebbero i margini per la riuscita dell'operazione. Ziyech, infatti, guadagna 5 milioni di sterline a stagione , cifra fuori dalle portate rossonere. Il Milan ha delineato una politica ed intende mantenerla.

Il fantasista marocchino sarebbe disposto a trasferirsi al Milan, come afferma Alessandro Sugoni di 'Sky Sport': "C’è la disponibilità del giocatore a venire al Milan, ma non si è ancora entrati nella fase calda della trattativa. Lui guadagna 5 milioni di sterline a stagione, tanti soldi". Infine, la questione Decreto Crescita, che non sarebbe sfruttabile in caso di prestito annuale: "Inoltre se l’operazione dovesse eventualmente farsi in prestito, con il prestito che è soltanto annuale, non potrebbe usufruire del decreto crescita. Servono due anni di permanenza. Poi bisognerà capire cosa intenderà fare il Chelsea, la speranza è che riservi a Ziyech lo stesso trattamento riservato a Lukaku. Il feeling con Tuchel è piuttosto scarso, così come quello con Lukaku. Vedremo se ci saranno le condizioni di andare ad affrontare questa trattativa". Insomma, tanti ostacoli per una trattativa non entrata ancora nel vivo, chissà se il Milan andrà su Ziyech o deciderà di percorrere altre strade. Milan, non solo Asensio: un altro colpo dal Real Madrid?