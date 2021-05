Calciomercato Milan – Offerta PSG per Theo Hernández: ‘no’ del Diavolo

Il PSG è tornato alla carica per Theo Hernández del Milan. La società rossonera non ha intenzione di vendere il terzino sinistro francese

Secondo quanto ricordato da 'Tuttosport' questa mattina il PSG ha provato ad avanzare un'offerta al Milan per Theo Hernández. I rossoneri, però, hanno prontamente respinto al mittente la proposta transalpina. Un po' perché il prezzo del cartellino dell'ex Real Madrid è molto alto. Ma soprattutto perché, per il Milan, Theo Hernández non è in vendita.