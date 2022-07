Calciomercato Milan – De Ketelaere, ecco l’offerta rossonera al Bruges

Il Milan vuole Charles De Ketelaere in questo calciomercato estivo. Ecco quanto hanno offerto i rossoneri ai belgi per ottenere il sì

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato della trattativa di calciomercato tra Milan e Bruges per Charles De Ketelaere, sottolineando come siano stati fatti dei passi in avanti importanti. Non siamo alle firme, però, poiché va ancora limata la differenza tra la domanda dei belgi e l'offerta dei rossoneri. Sembra che 'ballino' 2-3 milioni di euro di differenza.

Calciomercato Milan, la proposta finale dei rossoneri per De Ketelaere

Motivo per cui, al momento, in casa Milan si predica cautela. Ieri Paolo Maldini e Frederic Massara sono volati in Belgio per parlare di De Ketelaere di persona con la dirigenza del Bruges. I manager rossoneri, in pratica, hanno voluto ufficializzare la loro offerta praticamente definitiva guardando negli occhi la controparte.

Il Milan, secondo il 'CorSera', ha offerto al Bruges 30 milioni di euro più bonus per ottenere il via libera al trasferimento di De Ketelaere in Italia. Le sensazioni positive che filtrano sull'operazione sono figlie della grande decisione con cui il fantasista, classe 2001, ha chiesto al suo club di prendere in considerazione, per la cessione, soltanto il club di Via Aldo Rossi.

Maldini e Massara hanno fretta: chiedono al Bruges una risposta entro la fine di questa settimana. Altrimenti, il Diavolo tornerà a battere altre piste. Milan, nel mirino un gioiello brasiliano: le ultime news di mercato >>>