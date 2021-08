Calciomercato Milan – Offerta per Berardi: la proposta per il Sassuolo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Domenico Berardi sarà il rinforzo per il Diavolo come esterno offensivo destro del 4-2-3-1?

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, starebbe provando a prendere Domenico Berardi dal Sassuolo. Notizia, questa, lanciata da 'calciomercato.it'. Non è nuovo l'interesse del Diavolo per l'esterno destro offensivo campione d'Europa con la Nazionale Italiana di Roberto Mancini.

Si dice, infatti, che sia il giocatore preferito da mister Stefano Pioli in quella zona di campo: il tecnico rossonero avrebbe già voluto Berardi con sé quando allenava la Fiorentina e, a maggior ragione, lo vorrebbe ora al Milan, che necessita di un rinforzo di qualità in quella zona di campo.

Berardi, classe 1994, è ora un calciatore maturo e pronto per il salto in una big del nostro calcio come il Milan. Nell'ultima stagione, con i neroverdi di Roberto De Zerbi, ha segnato 17 gol e fornito 8 assist in 30 partite di Serie A. Esattamente l'apporto offensivo, importante, del quale avrebbe bisogno la squadra rossonera per affrontare al meglio campionato e Champions League.

Ma quanto potrebbe costare Berardi al Milan in questo calciomercato estivo? L'offerta del club di Via Aldo Rossi sarebbe così articolata: 5 milioni di euro per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro al termine della stagione. Il Sassuolo, però, inizierebbe a parlare di una sua cessione soltanto per 35 milioni di euro. Avendo, oltretutto, la certezza di monetizzare nell'estate 2022.

Vedremo, dunque, se ci saranno ulteriori sviluppi per quest'eventualità di mercato che, ne siamo certi, farebbe felice Pioli e tanti tifosi rossoneri che invocano rinforzi di qualità in questi ultimi giorni di trattative. Milan, ecco Florenzi! Cifre e dettagli dell'operazione >>>