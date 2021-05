Calciomercato Milan – Offerta da 15 milioni di euro per Belotti dalla Roma

Le ultime notizie di calciomercato: la Roma è pronta a presentare la prima offerta al Torino per Andrea Belotti, obiettivo di mercato del Milan in passato e chissà forse anche presente

Il calciomercato estivo potrebbe generare un effetto domino. Da diverso tempo, sia il Milan che la Roma hanno puntato gli occhi sul capitano del Torino Andrea Belotti, in scadenza di contratto nel giugno del 2022. Stando a quanto riportato da 'calciomercato.com', proprio i giallorossi sono pronti a presentare una prima offerta da 15 milioni di euro al presidente granata Urbano Cairo. I rossoneri, dall'altro lato, avrebbero come priorità l'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, anche se non sarà semplice strapparlo a Rocco Commisso. Nel caso in cui il serbo dovesse trasferirsi a Milanello, proprio i viola potrebbero puntare su Belotti per rimpiazzare l'ex Partizan in caso di cessione. Un mercato incandescente sta per avere inizio. Donnarumma lascia il Milan: ecco i veri motivi dell'addio.