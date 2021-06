Calciomercato Milan – Odriozola supera Dalot nelle preferenze | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo Tuttosport, Odriozola ha superato Diogo Dalot nelle preferenza della dirigenza

Il Milan è alla ricerca di un terzino destro in vista della prossima stagione. Tra i nomi seguiti c'è sempre di Odriozola. Calciatore del Real Madrid, classe 1995, nell'ultima stagione con i blancos ha totalizzato 16 presenze e 2 reti tra Liga, Champions League e Coppa del Re . Odriozola, pagato dal Real Madrid 30 milioni nell'estate del 2018, potrebbe essere il profilo ideale per Pioli da alternare a Davide Calabria .

La novità, però, secondo quanto riportato da Tuttosport, è che Odrizola avrebbe superato nelle preferenze della dirigenza rossonera Diogo Dalot. Il Manchester United sembra infatti voler cedere il terzino solo in prestito, cosa non particolarmente gradita al Milan. Per questo Odrizola potrebbe essere il nome giusto, anche perchè i rapporti tra i club rossonero e il Real Madrid sono ottimi. Intanto il Milan pensa alla cessioni. Tesoretto da 50 milioni.