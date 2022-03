Calciomercato Milan – Pioli vuole tecnica: occhi sul duttile Lang

Noa Lang, esterno offensivo del Bruges, è un obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate. Può giocare in molte posizioni sulla trequarti

Classe 1999, Lang milita in Belgio, nella fila del Bruges, ed è in grado di giocare da esterno offensivo (sia a destra sia a sinistra), da trequartista e, all'occorrenza, anche da punta centrale. Finora, in stagione, il calciatore originario del Suriname ha totalizzato 8 gol e 13 assist in 38 partite tra campionato belga, coppe nazionali e Champions League.