Calciomercato Milan – Occhi sul baby bomber francese. C’è anche la Juve

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara seguono Mohamed-Ali Cho, attaccante dell'Angers

Come viene riportato dall'Equipe, il Milan sul calciomercato segue un giovane talento. Si tratta di Mohamed-Ali Cho , attaccante dell'Angers. Il calciatore non è solo nel mirino dell'under 21 francese, ma è anche il 2004 con più minutaggio in Europa, dal suo esordio la scorsa stagione. Stiamo parlando di un calciatore dal potenziale enorme, e infatti tanti club sono interessati, anche perchè l'Angers probabilmente sarà costretto a cederlo per far quadrare i conti.

Mohamed-Ali Cho è seguito anche dalla Juventus, che ci ha provato due anni fa a prenderlo, ma anche dall'AtleticoMadrid di Simeone e il Chelsea. L'attaccante è diventato a 17 anni e 222 giorni il secondo 2004 a andare in gol in Europa, dopo Youssoufa Moukoko del Borussia Dortmund. Il Milan comunque si sarebbero mosso in anticipo, visto che ha inviato un suo osservatore per visionare il 7-0 dell'under 21 francese all'Armenia. Rapidità, precisione e dribbling, tutte qualità che la dirigenza rossonera apprezza. Vedremo chi la spunterà, ma per acquistarlo servono al momento dieci milioni di euro.