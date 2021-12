Calciomercato Milan – Occhi su Nunez, ma c’è la concorrenza di un top club

Le ultime sul calciomercato del Milan. I rossoneri continuano a seguire Darwin Núñez del Benfica: concorrenza di un top club tedesco

Calciatori giovani da far crescere ed esplodere in casa: il progetto del Milan è chiaro da diversi anni. Tra i tanti talenti da monitorare in giro per l'Europa c'è sicuramente Darwin Núñez del Benfica. L'attaccante classe 1999 è uno dei profili accostati con insistenza ai rossoneri, che continuano a tenerlo d'occhio. Ma è impensabile che sia soltanto il Diavolo a seguire il giocatore: secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com', infatti, il Borussia Dortmund ha manifestato un forte interesse per l'uruguaiano, considerato l'erede di Erling Braut Haaland. Ancora la Ligue 1 nei pensieri del Milan: nuovo difensore dalla Francia?