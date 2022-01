Calciomercato Milan – Occhi su Camara, talento dell’Olympiacos | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan avrebbe puntato gli occhi sul talento dell'Olympiacos Aguibou Camara

Enrico Ianuario

L'imminente inizio della Coppa d'Africa è stato un tema tanto discusso a causa della pandemia da Covid 19 che continua a colpire il mondo del calcio e non solo. Tanti i calciatori che dovranno lasciare momentaneamente i loro rispettivi club per essere a disposizione delle loro Nazionali. Tante lamentele, ma è anche un'ottima vetrina per scoprire calciatori e giovani talenti. E a proposito di talenti, il Milan pare abbia puntato gli occhi su un calciatore molto interessante.

Si tratta di Aguibou Camara, trequartista classe 2001 dell'Olympiacos. Di nazionalità guineana, il giovane talento si sta mettendo in mostra con il club greco con cui ha già segnato 4 gol e fornito 4 assist in 14 presenze nella Super League. Inoltre ha anche preso parte ai preliminari di Champions League, in cui ha giocato due partite e segnato anche un gol. Oltre ai numeri, Camara è un giocatore estroso e le sue giocate non sono passate inosservate agli occhi di tante società. Infatti non c'è solo il Milan sul guineano, ma anche il Liverpool.

Cresciuto calcisticamente nel Lille, Camara è stato acquistato dall'Olympiacos per soli 300 mila euro. Un vero e proprio affare, considerato che adesso il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 3 milioni di euro. E chissà se durante la competizione africana non potrà fornire ulteriori prestazioni da 'top player' in modo tale da far lievitare, ancora di più, il suo prezzo. Intanto il Milan pensa a un giocatore che sta per rompere con un Barcellona.