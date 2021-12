Calciomercato Milan – Occhi su Brenden Aaronson del Salisburgo | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan avrebbe puntato gli occhi sul giovane talento del Salisburgo Brenden Aaronson

Arrivato nel gennaio del 2021, Brenden Aaronson sta stupendo tutti con la maglia del Salisburgo. Statunitense di Medford, il classe 2000 sta incantando compagni di squadra e non con le sue magie. 23 presenze già quest'anno per l'ex Philadelphia Union condite da tre reti e cinque assist tra campionato e Champions League. Non male per un calciatore che proviene da un altro tipo di calcio, quello oltreoceano. Trequartista di ruolo, all'occorrenza può anche ricoprire le posizioni di esterno sinistro e destro d'attacco. Un profilo ideale per il Milan, alla ricerca di talenti del genere.