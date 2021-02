Calciomercato Milan – Occhi puntati su due gioielli del Lens | News

Calciomercato Milan: piacciono Badé e Medina del Lens

Il calciomercato del Milan non dorme mai. Infatti i rossoneri continuano a lavorare sotto traccia e monitorano diversi calciatori di tutti i reparti. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, Paolo Maldini pare abbia messo gli occhi su due difensori del Lens. I nomi in questione sarebbero quelli di Loic Badé e Facundo Medina.

Per quanto riguarda Loic Badé, si tratta di un difensore centrale classe 2000 alla prima stagione con il Lens in Ligue 1. E’ cresciuto calcisticamente prima nelle giovanili dell’ A.C.B.B. poi nel Le Havre. Con quest’ultima squadra ha militato in Ligue 2 dove si è messo in mostra ed è stato successivamente acquistato dal Lens in cui gioca adesso.

Facundo Medina è un terzino sinistro classe '99. Cresciuto nelle giovanili del River Plate, ha fatto il suo esordio con i 'grandi' nel 2018 con la maglia del Talleres, squadra nella quale ha giocato per due stagioni prima di essere acquistato dal Lens dove gioca tuttora.