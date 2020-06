Calciomercato Milan – Occasione Thauvin: il francese piace a Rangnick

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’ Florian Thauvin lascerà il Marsiglia. Il club francese non vuole rischiare di perdere il suo giocatore tra un anno a parametro zero e quindi cercherà di piazzarlo altrove nei prossimi mesi. Una situazione che potrebbe avvantaggiare il Milan, da sempre estimatore del campione del Mondo in carica con la Francia.

Ma c’è di più: perché Thauvin piace molto a Ralf Rangnick, ormai ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del Milan. Anche Frederic Massara lo stima molto, una benedizione che però potrebbe essere relativa visto che il futuro dell’ex Roma è sempre più in bilico.

