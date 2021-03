Calciomercato Milan – Obiettivo rinnovi: il punto | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini, Massara e Gazidis lavorano sui rinnovi di contratto. Ecco gli aggiornamenti

Come appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, l'incontro tra il procuratore di Kessie e il Milan è stato positivo. La volontà è di quella di continuare insieme, e dunque nelle prossime settimane ci saranno dei nuovi incontri per trovare la quadra definitiva. Non dovrebbe esserci alcun tipo di problema, visto che al centrocampista gli verrà riconosciuta anche economicamente la grande crescita avuta in questi mesi.

Per quanto riguarda i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu la situazione è un po' più delicata ovviamente, visto il contratto in scadenza tra pochi mesi, tuttavia continua a esserci un cauto ottimismo da parte della società. I contatti con i rispettivi agenti sono costanti, e dunque tutto lascia supporre che alla fine si arriverà alle firme. Su Ibrahimovic, infine, non dovrebbero esserci problemi: lo svedese ha già dichiarato di voler continuare al Milan anche il prossimo anno.