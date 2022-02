Calciomercato Milan – Obiettivo Jorginho: su di lui altre tre big di A

Il calciomercato del Milan potrebbe regalare ai tifosi rossoneri un gran colpo: Jorginho, infatti, interesserebbe al club di Via Aldo Rossi

Come riporta calciomercato.it, nelle ultime ore si sta rincorrendo una voce per certi versi clamorosa. In casa Chelsea, dopo le ultime due panchine nelle sfide contro il Lille in Champions e contro il Liverpool in Coppa di Lega, Jorginho starebbe pensando di cambiare aria.