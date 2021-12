Calciomercato Milan – Obiettivo Bremer: ecco tutte le curiosità su di lui

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è Gleison Bremer. Il difensore centrale del Torino sta disputando un campionato straordinario sotto la guida di Ivan Juric. Il brasiliano ha un contratto in scadenza nel 2023 e al momento non sembra aver intenzione di rinnovare con i granata. A proposito di Bremer, mettiamo in evidenza alcune curiosità su di lui.