Calciomercato Milan – Obiettivi in Belgio, ecco quanto costano ora

Il Milan ha diversi obiettivi di calciomercato in Belgio e alcuni valori sono cambiati. Ecco quanto costano i talenti che piacciono tanto.

Stefano Bressi

Uno dei Paesi più interessanti in cui fare calciomercato è il Belgio e il Milan se n'è accorto. I rossoneri meno di due anni fa hanno acquistato Alexis Saelemaekers, belga classe 1999, per soli 7 milioni: 3,5 milioni di prestito semestrale e altrettanti per il riscatto. Si tratta infatti di un campionato ricco di giovani, spesso molto forti e pronti a esplodere, ma che vengono ancora ceduti a prezzi ragionevoli. Tra i club in rampa di lancio c'è sicuramente il Club Bruges, che però è forse la bottega più cara, visto l'ottimo percorso in Champions e in campionato. Dalla formazione nerazzurra, il Milan sta osservando Charles De Ketelaere e Noa Lang, rispettivamente belga classe 2001 e olandese classe 1999. Il loro valore di mercato, secondo Transfermarkt, si è alzato già a 25 milioni. I due sono tra i migliori nell'aggiornamento delle nuove quotazioni.

Il primo è un attaccante che ha mostrato significativi progressi. È molto duttile, visto che può fare anche l'esterno sinistro o il trequartista. Proprio queste qualità lo hanno reso un obiettivo di tantissimi top club, non solo del Milan. Se prima veniva valutato 16 milioni, ora sono ben 25 quelli che bisognerebbe sborsare per lui. Così come per Lang.

Anche il secondo è un attaccante molto duttile, in grado di giocare al centro o su entrambe le fasce. Per lui l'aumento di valore è di 3 milioni. Sempre dal club nerazzurro, altro obiettivo del Milan è Hans Vanaken, belga classe 1992, trequartista, cresciuto di 3 milioni e arrivato a 16 milioni di valore. Sono tanti i giocatori del Bruges migliorati, mentre solo tre quelli che hanno visto diminuire il proprio valore.

Spostando l'attenzione su altri club, cresce molto anche Paul Onauchu, nigeriano classe 1994 del Genk: 2 milioni in più per lui e 22 milioni totali. Scende ancora e di molto invece Radja Nainggolan. Belga classe 1988, non si è ancora ambientato nell'Anversa e il suo valore è arrivato a soli 4 milioni.