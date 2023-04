Dal Portogallo – “Sporting, richiesta shock alla FIFA per Leao”

Nuovo capitolo della saga tra Rafael Leao, Milan, Sporting Lisbona e Lille. Ecco le ultime indiscrezioni sul caso che arrivano dal Portogallo

Nuovo capitolo dell'infinita saga che riguarda Rafael Leao, attuale attaccante del Milan, e lo Sporting Lisbona, club in cui l'attaccante portoghese, classe 1999, è cresciuto.

Nel 2018, come si ricorderà, Leao chiese ed ottenne la risoluzione unilaterale del suo contratto per via dell'aggressione subita dai tifosi dello Sporting nel centro sportivo di allenamento dei 'Leões'.

Una vicenda che dura da quasi cinque anni — Leao, quindi, andò al Lille a parametro zero quella stessa estate, salvo poi ripartire un anno più tardi - estate 2019 - con destinazione Milan, società che ha sborsato 23 milioni di euro in contanti più il cartellino di Tiago Djaló per assicurarselo.

Lo Sporting ha fatto ricorso poi contro quella risoluzione contrattuale e, ormai da qualche tempo, ha vinto: il TAD (Tribunale Arbitrale dello Sport) del Portogallo, infatti, ha fissato in 16,5 milioni di euro la cifra che il club lusitano dovrà ricevere come 'risarcimento' per aver perso così Leao.

Leao, lo Sporting chiede 45 milioni alla FIFA! — Quella cifra, con gli interessi maturati, ora è arrivata a poco più di 20 milioni di euro. Secondo quanto riferito, però, dal quotidiano portoghese 'O Jogo' questa mattina, lo Sporting continua a chiedere alla FIFA un indennizzo, addirittura, di 45 milioni di euro per Leao (LEGGI QUI LA NEWS ORIGINALE).

Forse anche perché, in questi suoi anni in rossonero, il valore del cartellino del calciatore è notevolmente cresciuto. 'O Jogo' ha anche confermato, contestualmente, come stiano andando avanti i dialoghi tra Milan e Leao per il rinnovo del contratto e anche di come sia il Lille a doversi far carico del risarcimento da versare allo Sporting.