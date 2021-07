Calciomercato Milan – Nuovo talento in vista: il Diavolo punta Dwomoh

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan avrebbe puntato gli occhi su un giovane talento del Genk: si tratta di Pierre Dwomoh

Il Milan pensa al presente, ma anche al futuro. E se nel futuro rossonero ci saranno calciatori giovani come Tonali, Brahim Diaz, Leao, Saelemaekers e Kalulu, la dirigenza vuole provare ad acquistare un altro talento. L'ultimo nome sondato dal club di via Aldo Rossi è quello di Pierre Dwomoh, centrocampista classe 2004. Secondo 'RMC Sport', il Diavolo starebbe puntando proprio sul calciatore belga, il quale ha anche fatto il suo esordio tra i grandi lo scorso 19 dicembre. Il ragazzo di origini ghanesi può ricoprire sia la posizione di centrocampista centrale che di trequartista e, all'occorrenza, giocare anche come prima punta. Ha compiuto da poco 17 anni, dunque se dovesse firmare un contratto con i rossoneri non potrebbe andare oltre i tre anni in quanto minorenne. Intanto Brahim Diaz ha parlato ai microfoni di Milan Tv: ecco le sue parole.