Calciomercato Milan – Nuovo rinvio per il riscatto di Tomori: il motivo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Fikayo Tomori sarà riscattato dai rossoneri. C'è però un po' di ritardo sui tempi previsti

Daniele Triolo

Parlando del calciomercato del Milan, 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto il punto della situazione su Fikayo Tomori, difensore centrale classe 1997 attualmente in rossonero in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea. Era attesa una nuova tornata con Marina Granovskaia, plenipotenziaria dei 'Blues', per il trasferimento di Tomori al Milan a titolo definitivo. Ma c'è stato un ulteriore rinvio.

L'accordo tra Milan e Chelsea dello scorso gennaio prevedeva, per l'esercizio del diritto di riscatto del Diavolo su Tomori, il versamento di 28 milioni di euro in tre anni. I tentativi milanisti di correggere questa formula, ha rivelato la 'rosea', sono risultati vani. Tuttavia, la volontà del Milan è quella di chiudere in maniera positiva l'operazione e riscattare, dunque, il cartellino di Tomori una volte per tutte.

Questi rinvii nell'affare, a prima vista, appaiono incomprensibili. In realtà, sembra che la tensione emersa nell'ultimo weekend, dopo aver appreso del rinnovo unilaterale, da parte del Chelsea, del contratto di Olivier Giroud, dichiarato obiettivo rossonero, abbia un po' increspato le acque.

La Granovskaia vanta ottimi rapporti con Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan. Così come i proprietari di Milan e Chelsea hanno relazioni eccellenti. Il riscatto di Tomori da parte dei rossoneri, quindi, non è in dubbio. Questa 'pausa di riflessione', evidentemente, va letta come un invito alla riflessione. Il Diavolo punta il grande colpo di mercato dell'estate! Le ultime news >>>