Calciomercato Milan – Nuovo indizio: è sempre più vicino / News

Il Milan aspetta di conoscere il futuro di Donnarumma e si prepara al prossimo calciomercato: Maignan si avvicina sempre di più.

Stefano Bressi

Per ora, in casa Milan sono tutti concentrati sul finale di stagione, poi si penserà ai rinnovi e al calciomercato. Ovviamente tema centrale è sempre quello di Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe 1999 ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e al momento è ancora molto in dubbio il suo rinnovo. Ovviamente la priorità è ottenere la sua firma, ma nel caso in cui non arrivasse, il Milan sarebbe già pronto a sostituirlo. Già raggiunto, infatti, un accordo con Mike Maignan, estremo difensore francese, classe 1995, di proprietà del LOSC.

Il contratto di Maignan col club francese è in scadenza nel 2022 e lui invece non rinnoverà: perciò in estate sarà addio per circa 25 milioni. Piace davvero a tante squadre. Il Milan è in vantaggio nel caso in cui non rinnovi Gigio, ma altrimenti ci sono varie possibilità. C'è la Roma soprattutto, che è pronta a una piccola rivoluzione. Insomma, Maignan è sempre più vicino alla cessione, che sia Milan o un'altra squadra. E a conferma di ciò, arrivano ulteriori informazioni.

Sembra infatti che il LOSC abbia avviato i contatti con il Cagliari per Alessio Cragno. Il portiere classe 1994 è un altro dei nomi accostati a vari club, ma potrebbe effettivamente sostituire Maignan in Francia. Il prezzo fissato dal Cagliari è di circa 20 milioni. Ma i francesi vorrebbero spendere un po' meno. Ovviamente molto dipenderà dal prezzo di cessione di Maignan: se effettivamente andrà via per 25 milioni, allora si potrebbe pensare a un acquisto per il prezzo richiesto dal Cagliari. In ogni caso, Maignan si allontana dal LOSC e il Milan è sempre la prima ipotesi: gli indizi iniziano a essere tanti. Intanto il Milan rimette gli occhi su un vecchio pallino come terzino >>>