Calciomercato Milan – Nuovo centravanti: Vlahovic in pole position

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Dusan Vlahovic, classe 2000, di proprietà della Fiorentina, è il prescelto del Diavolo

Il Milan , nella prossima sessione di calciomercato , intende acquistare un nuovo attaccante. E Dusan Vlahovic , classe 2000 , bomber serbo della Fiorentina , è il nome in cima alla lista dei desideri del club rossonero. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola .

Vlahovic, come noto, ha una grande ammirazione per Zlatan Ibrahimovic : all'attaccante viola piacerebbe giocare, nella prossima stagione, nella stessa squadra del suo mito. Il Milan, senza dubbio, vorrebbe accontentarlo. Ma perché l'ex Partizan Belgrado piace così tanto al Diavolo?

Il Milan, poi, va fortissimo sui giovani: Paolo Maldini e Frederic Massara lavorano molto sulle giovani leve e se c'è in giro un calciatore che si mette in mostra, quello è sicuramente sul taccuino del club rossonero. Si tratta di strategia aziendale: il Milan, infatti, vuole autosostenersi, evitando follie sul bilancio e valorizzando al massimo i ragazzi in cui crede.