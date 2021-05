Calciomercato Milan – Nuovo attaccante: tre i nomi caldi per il Diavolo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono acquistare un nuovo attaccante in estate. È corsa a tre

Il Milan, nel prossimo calciomercato estivo, acquisterà un nuovo attaccante. Un centravanti che possa sopperire alle continue assenze di Zlatan Ibrahimović e che, al contempo, possa anche giocare al fianco dello svedese quando questi sarà in campo. Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola sono tre i nomi caldi per i rossoneri.