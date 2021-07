Calciomercato Milan – Nuova proposta dalla Serie A per Caldara: i dettagli

Il Milan vorrebbe piazzare Mattia Caldara in questa sessione di calciomercato. Nelle ultime ore spunta una proposta dalla Serie A

Il Milan vorrebbe piazzare Mattia Caldara in questa sessione di calciomercato. Nelle ultime ore spunta una proposta dalla Serie A. Stando a quanto riferito da Fabrizio Romano dagli studi di 'Sky Sport', per il difensore si sarebbe fatto avanti il Venezia: "Tentativo in corso del Venezia per Caldara del Milan. Vorrebbe dargli spazio. Vedremo eventualmente quale formula vorrà proporre per il trasferimento. Ma i lagunari ci stanno provando", le parole dell'esperto di mercato.