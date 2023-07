Calciomercato Milan – In arrivo una nuova offerta per Taremi

I rossoneri, infatti, dopo aver ricevuto un secco no alla prima offerta da circa 13 milioni di euro, sarebbero pronti a tornare alla carica con una cifra più vicina alle richieste del club portoghese. Il Porto valuta il cartellino del centravanti iraniano sui 25 milioni di euro, ma il Milan non vorrebbe andare oltre i 20. Insomma, così come successo con Pulisic, i rossoneri non mollano la presa e tentano il rilancio. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, rivoluzione con la cessione di Tonali >>>