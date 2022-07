Calciomercato Milan – Nuova offerta per De Ketelaere, in 48 ore la risposta

Nonostante i due viaggi di calciomercato intercorsi tra Belgio e Svizzera nelle scorse giornate, il Milan non è ancora arrivato a tagliare il traguardo nella corsa a Charles De Ketelaere . Maldini e Massara inseguono il fantasista belga da ormai un mese, ma la resistenza del Bruges è sempre stata parecchio ferrea. D'altronde, la ricca offerta del Leeds avanzata nel mese di giugno ha fornito ai nerazzurri fiamminghi una buonissima motivazione per non cedere alle offerte a cifre minori avanzate dai dirigenti rossoneri. Ma nella giornata di oggi, sembra che il dossier De Ketelaere sia giunto ad una svolta definitiva.

Secondo quanto riportato da SkySport, oggi il Milan avrebbe infatti fatto pervenire al Bruges un'offerta pari a 35 milioni più bonus. Il portale d'informazione, informa anche del fatto che quest'offerta sarebbe con ogni probabilità quella definitiva: sia in caso di fumata bianca che di esito negativo, il Milan non effettuerebbe ulteriori rilanci per De Ketelaere. La risposta del club belga dovrebbe arrivare nelle prossime 48 ore; il Milan si sarebbe definito fiducioso per il buon esito della trattativa.