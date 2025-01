Calciomercato Milan, rossoneri su Nunez. Ma occhio alla concorrenza

Come riportato dal sito spagnolo fichajes.net, Nunez è diventato obiettivo di calciomercato di tre squadre. Oltre al Milan, che potrebbe portare a Conceicao un rinforzo d'alto livello in attacco, ci sono altre due squadre. Una è l' Atletico Madrid , che lo prenderebbe per sostituire Antoine Griezmann ma, a causa di vincoli economici, i Colchoneros potrebbero prenderlo solo in prestito con diritto di riscatto .

L'altra squadra interessata all'attaccante di Liverpool ed Uruguay è l'Al-Hilal, club saudita in cui gioca l'ex Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Il club saudita potrebbe prenderlo non solo per avere un innesto importante in attacco in vista del Mondiale per Club di quest'anno, ma anche per la possibile partenza di Neymar.