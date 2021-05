Calciomercato Milan – Nunez costa troppo, contatti congelati

Il Milan seguiva con interesse Nunez, nome per l'attacco nel prossimo calciomercato. A quanto pare, però, costa un po' troppo.

Stefano Bressi

Nel prossimo calciomercato il Milan dovrà necessariamente acquistare un grande attaccante e uno dei nomi caldi degli ultimi tempi era quello di Darwin Nunez. I rossoneri cercano qualcuno che possa affiancare Zlatan Ibrahimovic: lo svedese classe 1981 è garanzia di qualità, ma non di continuità e quando lui non c'è serve qualcuno che non lo faccia rimpiangere, per quanto difficile. Nunez non è ovviamente l'unica opzione per il Milan, che valuta tantissimi profili.

Nelle ultime settimane, però, la pista per l'uruguaiano classe 1999 del Benfica sembrava essersi scaldata. Il Milan ha chiesto informazioni per quello che è unanimemente riconosciuto come un futuro top player mondiale. Non è un caso, infatti, che i rossoneri non siano certo gli unici a essersi informati per un acquisto. Giovane, forte e pronto al grande salto. L'identikit perfetto per il Milan. Ma non è tutto rose e fiori.

Il problema è infatti il costo di Nunez. I portoghesi non hanno intenzione di privarsene, forti del contratto fino al 2025, e dunque l'unico modo per assicurarselo è pagare la clausola rescissoria da ben 150 milioni. Una cifra assolutamente fuori portata, ma che dà l'idea di quanto Nunez venga considerato forte e un sicuro futuro talento in attacco.

Una somma che quindi il Milan non può pagare e che ha portato il club rossonero ad abbandonare la pista. Il Diavolo ha provato a trattare e capire se ci fossero margini, ma non c'è stato nulla da fare. Per un ragazzo di quell'età, spendere così tanto sarebbe un rischio. Inoltre, i rossoneri tendono a evitare operazioni costose (anche per molto meno). Hakan Calhanoglu ha parlato del suo futuro. Queste le dichiarazioni