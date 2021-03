Calciomercato Milan – Novità su Lucas Vazquez | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Lucas Vazquez, da tempo sul taccuino del Milan, potrebbe rimanere al Real Madrid

Lucas Vazquez, giocatore del Real Madrid, è da tempo accostato al Milan. Con il contratto in scadenza tra tre mesi, Paolo Maldini ha pensato bene di fare un tentativo per far vestire la maglia rossonera all'ex Espanyol. Nelle ultime ore però, stando a quanto riportato dal Mirror, sull'esterno delle 'merengues' ci sono anche Arsenal e Tottenham. Inoltre, non è da escludere una sua permanenza in quel di Madrid qualora Zinedine Zidane dovesse essere riconfermato sulla panchina 'blanca'. Sfida tra Vlahovic e Belotti come vice Ibra: queste le ultime