Calciomercato Milan – Novità sul rinnovo di Leao: le ultime news

Il calciomercato del Milan passerà anche dal rinnovo di alcuni titolari, fra cui Rafael Leao, fondamentale nello scacchiere di Stefano Pioli

Oltre ai nomi in entrata, il calciomercato del Milan ruoterà, per forza di cose, sul rinnovo dei pilastri di questa stagione. Come riporta Il Corriere dello Sport, i rossoneri credono molto in Rafael Leao, e vorrebbero proseguire il rapporto col fantasista portoghese anche nelle prossime stagioni.