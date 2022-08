Calciomercato Milan – Nottingham Forest su Tanganga: le ultime

Secondo voci che arrivano dall'Inghilterra, il Nottingham Forest sarebbe intenzionato ad acquistare Japhet Tanganga , obiettivo anche del Milan . A riportare la notizia, nello specifico, è Charlie Eccleshare, corrispondente per The Athletic.

Il club neopromosso, celeberrimo per le inaspettate vittorie in Coppa dei Campioni con Brian Clough come manager e per Robin Hood, starebbe pensando ad un acquisto a titolo definitivo. Il Tottenham chiede 20 milioni di euro per Tanganga, cifra che il Nottingham Forest sarebbe anche disposto a sborsare.