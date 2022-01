Calciomercato Milan – Non solo i rossoneri su Pablo Mari dell’Arsenal

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, non ci sarebbe solamente il Milan sulle tracce del difensore dell'Arsenal Pablo Mari

Non è più un segreto che il Milan, dopo il grave infortunio di Simon Kjaer, sia alla ricerca di un difensore centrale. Tanti i nomi accostati ai rossoneri, ma ad oggi non c'è stata nessuna conferma da parte della dirigenza di via Aldo Rossi sui profili indicati. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport', il Diavolo avrebbe puntato gli occhi su Pablo Mari. Difensore classe 1993, lo spagnolo è attualmente in forza all'Arsenal, club con il quale non sta trovando tanto spazio. Sono infatti solamente tre le partite disputate con i 'Gunners' per l'ex Flamengo. Secondo il quotidiano sportivo, però, piace ad un altro club di Serie A: la Sampdoria. Milan, le top news di oggi: Theo, rinnovo vicino. Kessié prolunga?