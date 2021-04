Calciomercato Milan – Non solo i rossoneri su Lucas Vazquez | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Sull'esterno del Real Madrid, Lucas Vazquez, non c'è solo il Milan: ecco tutte le pretendenti

Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'ABC', non c'è solo l'interesse del Milan per Lucas Vazquez. Sul calciatore del Real Madrid, infatti, ci sono anche gli occhi del Bayern Monaco, Chelsea e Manchester United. L'esterno spagnolo è in scadenza di contratto con i 'galacticos' e potrebbe liberarsi a parametro zero al termine di questa stagione. Maldini vorrebbe tentare il colpaccio soprattutto perché ama particolarmente la sua duttilità. Come dimostrato anche nel corso di questa stagione, l'ex Espanyol può ricoprire tutti i ruoli della fascia destra del campo. Quest'anno ha preso parte a 32 partite tra Campionato, Coppa di Spagna e Champions League segnando anche due reti. Intanto Ibra rinnova con il Milan: ecco le cifre e i dettagli del nuovo contratto.