Calciomercato Milan – Non solo i rossoneri su Emerson Royal | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Emerson Royal, terzino del Betis Siviglia, gode la stima del Milan e di altre due squadre

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, sul terzino del Barcellona in prestito al Betis Siviglia, Emerson Royal, non c'è solamente il Milan. Infatti, da quanto riferisce France Football, sul difensore brasiliano ci sono anche il Paris Saint Germain e il Bayer Leverkusen. Tutta questa concorrenza potrebbe scatenare un'asta al rialza per il classe '99. Intanto dalla Spagna danno per certo il trasferimento di Haaland al Real Madrid.