Calciomercato Milan – Non solo Giroud: le alternative al francese | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud è seguito con attenzione da Maldini e Massara, ma le alternative sono diverse

Il Milan è fortemente interessato a Olivier Giroud . Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sull'attaccante, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno. La squadra rossonera ha bisogno di un vice di Zlatan Ibrahimovic e la società avrebbe deciso di puntare su un profilo esperto come quello del francese.

Non è però l'unico nome. In pole position c'è Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ma attenzione anche ad Andrea Belotti, centravanti del Torino. Possibile anche una soluzione di tipo diverso come ad esempio Boaudi dell'AZ. Tanti i nomi in lizza, anche se Giroud sembrerebbe essere quello preferito anche e soprattutto per una questione economica. Intanto clamorosa notizia su Arnault, accostato al Milan per mesi e mesi.