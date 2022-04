Calciomercato Milan – Non solo Botman: può arrivare un altro difensore

Il Milan, in vista della prossima sessione di calciomercato, cambierà, come noto, qualcosa in difesa. Con tutta probabilità, infatti, andrà via il capitano Alessio Romagnoli. In scadenza di contratto il 30 giugno, non dovrebbe siglare il rinnovo offerto dal club di Via Aldo Rossi per accasarsi alla Lazio. Anche se nulla è perduto, Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, naturalmente si sono guardati intorno alla ricerca di un sostituto all'altezza del loro numero 13.