Calciomercato Milan – Non solo Botman nel mirino: i nomi | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara non seguono solo Sven Botman, ma anche altri difensori

Secondo la Gazzetta dello Sport il nome in pole position sul calciomercato del Milan è quello di Sven Botman , calciatore del Lille. Il costo è sui 25-30 milioni, ma potrebbe profilarsi una soluzione alla Tomori , cioè un prestito con diritto di riscatto, visti gli ottimi rapporti tra i due club. Botman, centrale di grande fisico e dotato di ottima velocità, si abbinerebbe perfettamente con Tomori.

Ovviamente non c'è solo Botman tra i profili seguiti. Piace molto Christensen, anche se la trattativa con il Chelsea non è semplice. Gli altri nomi sono quelli di Luiz Felipe della Lazio, Benoit Badiashile del Monaco e Becir Omeragic dello Zurigo. Poi c'è anche il possibile ritorno di Mattia Caldara a gennaio, ma difficilmente il Venezia se priverà. Ipotesi dunque da scartare. Ecco il punto sulla trattativa per Botman.