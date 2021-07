Calciomercato Milan – Non si chiude per Kaio Jorge: la Juve tenta lo scippo

Non si sblocca la trattativa tra il Milan e il Santos per Kaio Jorge. La Juventus prova lo scippo: inserimento bianconero per l'attaccante

Carmelo Barillà

Non si sblocca la trattativa tra il Milan e il Santos per Kaio Jorge. La Juventus prova lo scippo. I rossoneri cincischiano e, come riporta 'Gianlucadimarzio.com', i bianconeri potrebbero approfittarne. Per Kaio Jorge si profila quindi un derby tutto italiano.

Il Santos chiede 10 milioni per lasciar partire subito il suo giocatore, in scadenza a dicembre 2021. Il Milan non vuole andare oltre i 6. Qualora non dovessero verificarsi queste condizioni, se ne riparlerà a gennaio 2022, quando Kaio Jorge andrà via a parametro zero. Ma attenzione alla Juve.

Se i bianconeri decidessero di affondare il colpo già in questa sessione di calciomercato, il Milan potrebbe essere tagliato fuori. Ma, l'unica trattativa veramente imbastita rimane quella con il Diavolo. Ecco perché, al momento, i rossoneri sono favoriti nella corsa al classe 2002. Possibili sviluppi la prossima settimana. Colombo, Caldara e non solo: le top news di oggi sul calciomercato del Milan