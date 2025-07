Calciomercato Milan, non è finita per Jashari. Ma ora c'è una deadline

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto sulla trattativa che potrebbe portare Ardon Jashari dal Bruges al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Si tratta di un'operazione in piedi da settimane e che, per la 'rosea', richiederà ancora qualche giorno per la definizione. Che sia in un senso (Jashari al Milan) o in un altro (il giocatore rimane al Bruges).