Calciomercato Milan – Non c’è ancora l’accordo con il Bordeaux per Adli

Secondo le ultime indiscrezioni dalla Francia, Milan e Bordeaux non hanno ancora trovato l'accordo per il passaggio in rossonero di Adli

Trattativa che si è leggermente complicata quella tra il Milan e il Bordeaux per Yacine Adli. Secondo Santi Aouna, giornalista di 'Footmercato', i due club non hanno ancora trovato l'accordo per il futuro del centrocampista francese. Ecco le parole apparse sul profilo Twitter dell'esperto di mercato. "Non c'è ancora l'accordo tra Bordeaux e Milan per Adli. I rossoneri hanno aumentato la loro offerta iniziale che era di 12 milioni di euro più il 10% sulla rivendita. Il Bordeaux non ha ancora accettato e stanno ancora discutendo". Segui con noi il live di Hoffenheim-Milan, gara valida per la Champions League femminile.